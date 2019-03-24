Нетрезвый пассажир выжил после падения на  рельсы перед поездом на станции метро «Котельники»

Пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро «Котельники» и выжил, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье

руководитель пресс-службы Управления внутренних дел на Московском

метрополитене Алексей Мышляев.

«В 18:20 на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии находившийся в состоянии опьянения 50-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа по собственной

неосторожности оступился и упал на рельсы перед прибывающим

электропоездом», — сказал А.Мышляев.

По его словам, заметив это,

Свидетели и очевидцы произошедшего, включая машиниста электропоезда, сообщили, что мужчина упал на рельсы сам, проходя по краю платформы.

Инцидент не повлиял на работу Таганско-Краснопресненской линии.