Нетрезвый пассажир выжил после падения на рельсы перед поездом на станции метро «Котельники»
Пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро «Котельники» и выжил, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье
руководитель пресс-службы Управления внутренних дел на Московском
метрополитене Алексей Мышляев.
«В 18:20 на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии находившийся в состоянии опьянения 50-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа по собственной
неосторожности оступился и упал на рельсы перед прибывающим
электропоездом», — сказал А.Мышляев.
По его словам, заметив это,
Свидетели и очевидцы произошедшего, включая машиниста электропоезда, сообщили, что мужчина упал на рельсы сам, проходя по краю платформы.
Инцидент не повлиял на работу Таганско-Краснопресненской линии.