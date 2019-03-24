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22:02, 24 марта 2019

Акции в защиту озера Байкал прошли сегодня в нескольких городах России

Участники митинга выступили, в частности, против строительства завода по разливу питьевой воды. В этот проект вкладывается инвестор из Китая.
Самый крупный митинг состоялся в Иркутске. По данным полиции, в нем участвовало около тысячи человек, по данным организаторов – три тысячи. На акцию в столичной Гайд-парке Сокольники пришло более ста человек. Регион, в котором находится озеро, сталкивается с огромным количеством техногенных проблем, это может обернуться катастрофой для Байкала. Об этом «Эху» рассказал руководитель программы по особо охраняемым территориям Гринпис в России Михаил Крейдлин. В Гринпис поддержали идею проведения митингов с целью обратить внимание властей на проблемы Байкала.



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