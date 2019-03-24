В Историческом музее Москвы посетители самовольно повесили картину

Ее быстро убрали сотрудники музея. Такой поступок в музее расценили, как «неуважения к музею, нашей работе, со стороны людей, которые не имеют моральных ценностней и ориентиров», — об этом Интерфаксу заявили в пресс-службе ГИМа.

Самовольный экспонат был размещен на выставке «Николай II. Семья и престол». «Это была группа из пяти человек с четко прописанными ролями, одни отвлекали смотрительницу, другие снимали на камеру, третьи вешали фото. Это было заранее подготовлено и спланировано. Они даже раму подобрали примерно такого же размера, как и фотографии на экспозиции. Очевидно, что они приходили не в первый раз, и

эта акция имела целью опорочить российские музеи», — сказали в пресс-службе. Там напомнили, что похожий инцидент недавно произошел в Третьяковской галерее.