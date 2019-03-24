В Челябинске бывшего омбудсмена обвинили в мошенничестве

Правозащитники считают возбужденное дело – предвзятым.

Алексею Севастьянову, который занимал пост уполномоченного по правам человека в регионе с 2010 по 2015 годы, предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, Севастьянов в заявке на фермерский грант в размере 3 млн руб. написал, что него имеется 21 корова, которых на деле у него не было. В получении гранта ему отказали. Все это происходило в 2017 году.

Между тем, 20 февраля, Севастьянов был задержан в Москве и отконвоирован в Челябинск. Там его продержали 72 часа и отпустили без назначения меры пресечения.

Член совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин в интервью «Коммерсанту» связывал возбуждение дела с правозащитной деятельностью Севастьянова. Он также отмечал, что наличие коров, согласно правилам областного Минсельхоза, не было обязательным критерием для получения гранта.