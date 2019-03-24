В Оренбурге полиция сорвала выступление петербургской группы «Црвених Цветова» и местного коллектива Юхэйтд. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал вокалист питерской группы Михаил Золотарев. Перед началом концерта в клуб пришел сотрудник в штатском, а затем люди в масках и с оружием оцепили вход. В помещении отключили электричество. Музыкантов попросили выйти из гримерки для проверки на наркотики. Ничего запрещенного полиция не обнаружила, но из клуба вывели несовершеннолетних и тех, у кого не было при себе паспорта. После начала выступления музыкантов, спустя примерно час, в клубе снова отключили свет. После этого концерт остановили. По словом Золотарева, после того, как музыканты уехали из клуба, их некоторое время преследовал автомобиль, в котором находился сотрудник в штатском.