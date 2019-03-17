Самовольно размещенный неизвестными экспонат на выставке в Историческом музея убрали сами сотрудники

Неизвестные повесили картину на выставке в Историческом музее. Самовольно размещенный экспонат быстро убрали сотрудники музея. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный хранитель экспозиции Марина Чистякова.

«У меня информация только от тех сотрудников, которые были на месте. Я могу подтвердить только тот факт, что камеры записали двух людей, где мужчина отвлекал внимание, а женщина на скотч прикрепила самодельный фотопортрет Александры Федоровны. Потом эту картинку сотрудники музея сняли», — рассказала она.

Видимо таким образом, считает М.Чистякова, люди проверяют работу системы безопасности в музеях.

Выставка «Николай II. Семья и престол» приурочена к 150-летию со дня рождения и 100-летию гибели последнего российского императора, которая открылась в музее в ноябре прошлого года. Фотопортрет разместили рядом со статуей императрицы Александры Федоровны.