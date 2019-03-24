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20:01, 24 марта 2019

Экономист Сергей Алексашенко подсчитал стоимость присоединения Крыма к России

По его данным, это полтора триллиона рублей – это примерно по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая стариков и младенцев, или расходы из федерального бюджета на образование на протяжении двух лет, или расходы на здравоохранение на протяжении трех лет, или финансирование российской академии наук в течение 357-ми лет, — делает вывод экономист. Свои расчеты Алексашенко представил в книге «Русское экономическое чудо: Что пошло не так?» Отрывок из книги опубликовал Форбс.



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