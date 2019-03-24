МВД России возбудило уголовное дело после массового отравления в Хасавюрте в Дагестане

Об этом сообщает РИА «Новости».

По последним данным, в инфекционном стационаре центральной городской больницы находятся 104 человека, из них – 90 детей. У всех признаки острой кишечной инфекции. Состояние, в основном, не тяжелое. Источник массового отравления устанавливается. Ранее Интерфакс сообщал, что это могло произойти из-за загрязнения воды. Во время дождей река Акташ, откуда в Хасавюрт поступает питьевая вода, вышла из берегов и размыла незаконно устроенный скотомогильник.