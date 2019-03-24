В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли два самолета с российскими военными

Это пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. Видео и фотографии лайнеров на летном поле опубликовали в Интернете местные информационные порталы и блогеры. Согласно данным авиатрекеров, самолеты прибыли в аэропорт Каракаса из Москвы через Сирию и Сенегал.

По сведениям издания El Nacional, группой из ста человек командует начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Делегацию встретили представители правительства Николаса Мадуро.

Официально российское Министерство обороны сообщения о прибытии самолетов в Венесуэлу не прокомментировало.