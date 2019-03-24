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17:14, 24 марта 2019

На митинге против точечной застройки в Крылатском собралось около 500 местных жителей – Митрохин

На митинге против точечной застройки в Крылатском собралось около 500 местных жителей. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
По словам политика, в настоящий момент проходит согласованный митинг «Остановить строительный беспредел!» в районе Крылатском по адресу Осенний бульвар, д.8А. Собравшиеся, отметил С.Митрохин, протестуют против «точечного» строительства офисного центра, а также строительства гаражного комплекса на особо охраняемой природной территории Крылатских холмов, что значительно ухудшит экологию района.
«Неизвестный застройщик — ООО «Гера-К» строит гигантское сооружение, многофункциональный образовательно-просветительский центр, при том, что в ведомствах никто ничего не знает о подобном центре и его строительстве. Здание строится вплотную к соседним домам, грубейшее нарушения при оформлении информационного стенда, а также нарушение постановления 714 Правительства Москвы, запрещающее точечные застройки», — подчеркнул политик.
Участники акции требуют остановить незаконное точечное строительство и провести полноценные публичные слушания с учетом мнения жителей.
В мероприятии, по словам С.Митрохина, также принимают участие местные депутаты. Митинг проходит мирно, на акции дежурят наряды полиции, но автозаков, по словам политика, поблизости нет.



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