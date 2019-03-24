Сборная России выиграла второй отборочный матч чемпионата Европы

Россияне победили в Нурсултане команду Казахстана.

Играть командам пришлось под крышей на искусственном газоне, к чему хозяева гораздо привычнее. Тем не менее, первые минуты остались за сборной России. На 19 минуте наша команда разыграла немудреную комбинацию и Ионов нашел в штрафной Дениса Черышева, который слета отправил мяч в сетку. Ну а начал эту атаку акробатическим выносом в падении через себя Оздоев. Два из трех соавторов гола не играли в неудачном матче против бельгийцев. Черчесов основательно изменил и состав и схему. Непосредственно перед перерывом Черышев забил еще один гол. На этот раз ему ассистировал Дзюба. Во втором тайме Черышев помог своему напарнику прервать 15-матчевую безголевую серию. Окончательный счет казахстанские футболисты забили себе сами. 4-0 победа России.

Следующий матч отборочного турнира Чемпионата Европы сборная России сыграет 8 июня против команды Сан-Марино.