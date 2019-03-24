В Финляндии неизвестный мужчина напал на министра иностранных дел страны Тимо Сойни.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat. Инцидент произошел на традиционной ярмарке, где министр проводил встречу с избирателями. Мужчина подошел к министру и, по словам политика, попытался его избить. Нападавшего остановили полицейские, повалившие его на землю. Министр не пострадал.

На одежде нападавшего была символика националистической организации «Солдаты Одина». Эта организация позиционирует себя как антииммигрантская, один из основных видов ее деятельности — организация патрулей, отслеживающих мигрантов.