«Радио Свобода» по требованию «Комбината питания «Конкорд»» удалила статью, в которой говорилось о компании Пригожина

«Радио Свобода» по требованию «Комбината питания «Конкорд»» удалила статью, в которой говорилось о деятельности компании Евгения Пригожина, — об этом сообщает само издание.

Материал назывался: «Они действовали шантажом» и был публикован 15 февраля. Это было интервью с бывшим менеджером нескольких компаний-поставщиков продуктов для московских комбинатов питания. Он рассказал, в частности, о работе «Конкорда» на московском рынке питания для школ и детских садов. При этом собеседник издания пожелал остаться анонимным.

В ответ «Конкорд» прислал редакции письменную досудебную претензию о защите деловой репутации.

«Редакция решила удалить публикацию, так как информация, изложенная в ней, не может быть подтверждена публично без риска для наших источников», — говорится в сообщении «Радио «Свобода».