В Историческом музее Москвы посетители повесили собственную картину

Как сообщает МК, это произошло на выставке «Николай II. Семья и престол». Появление лишнего экспоната заметили две 16-летние девушки, которые ходили по залам снимали выставку на мобильный телефон, а также делали селфи. Они обратили внимание, что возле бюста императрицы Александры Федоровны появилась фотография в рамке, которой несколько минут назад там не было. Девушки заметили еще одну любопытную деталь: на фото императрица держит предмет, похожий на автомобильный брелок. Юные посетительницы сказали, что сначала подумали, что это сотрудники музея дополнили экспозицию, но странный аксессуар на снимке и отсутствие таблички под фото заставили их усомниться.