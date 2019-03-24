Двух человек задержали на митинге за честные выборы в Петербурге

Полиция задержала участника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева и гражданского активиста Никиту Левкина. Левкин хотел пронести на митинг плакат с изображением президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. На плакате было написано, если выражаться культурно: «Верните выборы, геи». Сергея Беляева же отпустили из отдела полиции без протокола. Вцелом митинг прошел под сильным надзором полиции и Росгвардии. Сцену митинга проверили с собаками, а участников митинга пропускали через металлодетектор, надписи на плакатах полиция также проверяла. Мероприятие пока собрало человек пятьсот.

Митинг был посвящен предстоящим выборам, которые пройдут в Петербурге этой осенью.