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18:14, 24 марта 2019

Двух человек задержали на митинге за честные выборы в Петербурге

Полиция задержала участника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева и гражданского активиста Никиту Левкина. Левкин хотел пронести на митинг плакат с изображением президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. На плакате было написано, если выражаться культурно: «Верните выборы, геи». Сергея Беляева же отпустили из отдела полиции без протокола. Вцелом митинг прошел под сильным надзором полиции и Росгвардии. Сцену митинга проверили с собаками, а участников митинга пропускали через металлодетектор, надписи на плакатах полиция также проверяла. Мероприятие пока собрало человек пятьсот.

Митинг был посвящен предстоящим выборам, которые пройдут в Петербурге этой осенью.



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