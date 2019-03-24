Хана Оберг выиграла заключительную женскую гонку в рамках Кубка Мира, которая проходила в норвежском Осло
Из 29 участниц гонки ни одной не удалось закрыть все мишени. Количество промахов было большим, чем обычно. Оберг стреляла точнее других. Ей пришлось пробежать всего два штрафных круга, что в итоге и принесло ей победу, поскольку Тириль Экхофф из сборной Норвегии зашла на три, а отстала от шведки всего на секунду и осталась с серебром. Бронза неожиданно отошла американке Клэр Иган. Медаль досталась ей за лучшую стрельбу вообще. Иган оставила незакрытой всего одну мишень. Не слишком точны были и обе россиянки, которые вышли на старт. Светлана Миронова с шестью промахами заняла 15 место, а Екатерина Юрлова Перхт допустила четыре финишировала 18-ой.
В общем зачете Кубка Мира Екатерина Юрлова-Перхт заняла 14 место.