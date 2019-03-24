Специалисты устанавливают источник загрязнения воды. В неё предположительно могли попасть стоки из скотомогильников.

Все пострадавшие в инфекционном стационаре центральной городской больницы Хасавюрта. У них признаки острой кишечной инфекции. Число заболевших растёт. Их уже 104, из них 90 дети. Тогда как ещё накануне сообщалось о 89ти госпитализированных ребятишках и взрослых. В минздраве Дагестана уверяют, что состояние всех людей по оценке медиков лёгкой степени тяжести. В больнице есть все необходимые лекарства и расходные материалы, сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС. Жителей Хасавюрта власти призвали пить только кипяченую воду или из бутылок, ей же мыть фрукты и овощи. Воду из-под крана не советуют – что в ней пока неясно. Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование, чтобы выяснить причины заражения воды. Загрязнить её могли незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, которая во время дождей вышла из берегов, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. Воду из реки, которая отстаивается в искусственных озёрах, и получают в качестве питьевой жители Хасавюрта. Места для захоронения трупов животных были созданы в неположенном месте, отметил собеседник. Следователи проверят эту версию.

Несколько лет подобное ЧП произошло в соседней Северной Осетии. Тогда некачественной водой отравились почти 500 человек, более половины обратились к медикам. Около 70ти человек, в том числе дети, попали в больницу с желудочно-кишечным заболеванием. Власти назвали причиной массового отравления вирус, попавший в питьевую воду.