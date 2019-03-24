В нескольких российских городах прошли акции в защиту озера Байкал

Самая крупная акция прошла в Иркутске: по данным полиции, в ней участвовали около тысячи человек. Впрочем, организаторы называют число в три тысяч человек. Активисты, как передает агентство «Интерфакс», подписали обращение к президенту. В нем они, в частности, потребовали запретить на Байкале строительство завода по разливу питьевой воды, в который вкладывается инвестор из Китая. Кроме того, они попросили учесть и другие экологические проблемы озера: например, вырубка лесов и сброс неочищенных промышленных стоков. Аналогичная акция прошла и в Новосибирске: в ней приняли участие свыше 100 человек, сообщает интернет-издание «НГС». Столько же собрал и митинг в столичном гайд-парке Сокольников. Его требованием был запрет любой промышленности на Байкале. При этом в акции участвовали не только жители столицы. В частности, на митинг пришла студентка из Бурятии. В интервью «Эху» она рассказала, что ей больно наблюдать за тем, что происходит с озером.

Некоторые участники столичного митинга, в свою очередь, возмущались тем, что на акцию, по их мнению, пришло слишком мало людей.

В середине марта иркутский суд приостановил строительство завода по производству питьевой воды на Байкале из-за выявленных нарушений.