В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли два самолета с российскими военными

Группу бойцов возглавляет начальник Главного штаба Сухопутных войск.

Два самолета, якобы принадлежащие Министерству обороны России, прибыли в Венесуэлу еще вчера. Это пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. Видео и фотографии лайнеров на летном поле в сети опубликовали местные информационные порталы и блогеры. Согласно данным авиатрекеров, самолеты прибыли в аэропорт Каракаса из Москвы, сделав «крюк» через Сирию и Сенегал. По сведениям издания El Nacional, группой из ста человек командует начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Также говорится о том, что Ан-124 перевез для россиян 35 тонн некого груза. Является ли прибывшие военнослужащими, или же бойцами частной военной компании – неизвестно. Сообщается, что делегацию встретили представители правительства Николаса Мадуро.

Российские самолеты в последние месяцы уже несколько раз бывали в Венесуэле. Вскоре после того, как лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, агентство Рейтер писало, что в Каракас прибыло несколько сот бойцов так называемой ЧВК Вагнера. Их миссия якобы состояла в том, чтобы защитить режим Мадуро в случае военного переворота. Впрочем, подтвердить эти данные не удалось.

Официально российское Министерство обороны сообщения о прибытии самолетов в Венесуэлу не прокомментировало.