Несколько минут назад в Нурсултане начался отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами Казахстана и России.

Как и предполагалось, Черчесов изменил тактическую схему и основательно перекроил состав. Вместо пяти защитников, которые вышли на матч с Бельгией, с Казахстаном с первых минут будут играть четверо. Кирилл Набабкин и Юрий Жирков остались в запасе. Федор Кудряшов отправился на левый фланг, В центре, в паре с Георгием Джикией, появился Андрей Семенов. Позицию в центре полузащиты занял не игравший с бельгийцами Юрий Газинский. Кроме того дисквалифицированного Александра Головина заменил Магомед Оздоев, а травмированного Далера Кузяева – Алексей Ионов. Соавторы единственного забитого в ворота бельгийцев мяча – Денис Черышев и Артем Дзбюа сохранили позиции в атаке.



Напомним, что Казахстан начал отборочный турнир победой над Шотландией 3-0, а россиян проиграли бельгийцам 1-3