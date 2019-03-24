По меньшей мере 134 человека погибли при вооруженном нападении на две деревни в Мали

Среди погибших – беременные женщины, дети и пожилые люди.

Нападению подверглись представители народа фулани – об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, власти смогли подсчитать количество жертв только в одной из двух деревень, которая оказалась полностью разрушена – а это значит, что число погибших может увеличиться. Отмечается, что напавшие на полукочевых пастухов фулани были одеты в костюмы охотников народности донзо. Она является частью народа бамбара – крупнейшей этнической группы Мали. Один из собеседников агентства предположил, что нападение может быть ответом на атаку военной базы филиала «Аль-Каиды»* (запрещено на территории РФ) — запрещенной в России террористической группировки. В результате этой атаки, как сообщается, погибли свыше 20 человек. В то же время отмечается, что конфликты между фулани и донзо нередко происходят из-за доступа к земле и воде, особенно во время засухи.

Нападение на две деревни в Мали стало одним из самых кровопролитных за последние годы. Оно произошло во время пребывания в стране делегации Совета безопасности ООН, которая уже осудила произошедшее и почтила память погибших минутой молчания.