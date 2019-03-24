В С.-Петербурге на митинге за свободные выборы задержан активист с плакатом, на котором изображены Путин и Медведев

В С.-Петербурге на митинге за свободные выборы полиция задержала активиста с плакатом, на котором были изображены президент Путин и премьер Медведев. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Петербурге. На видеозаписи с митинга видно, как сотрудники полиции окружили молодого человека и вывели его за ограждение. По данным «Эхо Москвы» в Петербурге, задержанного зовут Никита Лёвкин. Перед началом митинга был также задержан активист бессрочного протеста Сергей Беляев, его доставили в отдел полиции. Митинг «Петербургу свободные выборы» был согласован с властями. Его участники требовали соблюдать закон на предстоящих выборах муниципальных депутатов и губернатора.