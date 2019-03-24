Гражданин России погиб при взрыве бомбы в Киеве

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу киевской полиции. Взрыв в многоэтажном доме на проспекте Науки произошел минувшим вечером. На место происшествия выехали полицейские и взрывотехники. В квартире был обнаружен погибший. Его личность установлена – это 28-летний россиянин, который находился в розыске за совершение убийства на Украине. Были найдены также фрагменты самодельного взрывного устройства и паспорта нескольких государств. В посольстве России в Киеве не смогли предоставить РБК оперативные комментарии.