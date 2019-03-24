Протест российской стороны на действия норвежской лыжницы Йохауг в ходе гонки на этапе Кубка мира в Квебеке отклонен

Йохауг пересекла траекторию россиянки Натальи Непряевой во время масс-старта на 10 километров. Непреяева не только упала, но и сломала палку, что отбросило ее из группы лидеров и в итоге позволило занять только 19 место. Тем не менее апелляцию, которая была подана руководством нашей команды не удовлетворили. Тренер сборной России Маркус Крамер сказал, что причиной отказа, стало отсутствие фотографий инцидента, а сама Йохауг, которая в итоге заняла второе место заявила, что сделала это не специально и подобных моментов в гонках бывает множество. Интересно, что еще одна россиянка Юлия Белорукова начала этот масс-старт с трехминутным опозданием. На была наказана за то, что в спринте ударила палкой соперницу.

Победительницей масс-старта стала Шведская лыжница Стина Нильсен.