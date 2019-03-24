Завершена операция по спасению пассажиров круизного лайнера, который потерпел бедствие у берегов Норвегии

Попавший в шторм у берегов Норвегии круизный лайнер, на борту которого было более 1300 человек, идет к берегу. Это сообщил один из членов экипажа Аман Мулдашев.

Накануне вечером во время шторма у лайнера Viking Sky отказали двигатели. Его могло выбросить на скалы. За ночь и утро были эвакуированы с помощью вертолетов и небольших судов более 460-ти человек, сообщают норвежские СМИ. По последним сведениям, спасательная операция завершена. По мнению властей, людям, которые остались на борту, уже ничто не угрожает.