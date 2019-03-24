В НАТО назвали бомбардировки Югославии 20-летней давности необходимыми и легитимными

В альянсе подчеркнули, что решение было принято после более, чем года боев в Косово и неудачных попыток ООН и контактной группы найти мирное решение. По словам представителей НАТО, целью операции было завершении в Югославии боевых действий и репрессий против гражданского населения Косово.

Сегодня отмечается годовщина начала бомбардировок. В России их оценивают негативно. Из-за начала военной операции тогдашний премьер Евгений Примаков, летевший в США, развернул свой самолет над Атлантикой.