В Израиле умер разведчик, который захватил нациста Адольфа Эйхмана. Рафаэлю Эйтану было 92 года

Премьер Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования и назвал его героем разведки. В 1960 году агенты подразделения Эйтана нашли в Аргентине Адольфа Эйхмана, который в гестапо руководил уничтожением евреев. Нацист был доставлен на суд в Израиль, где его приговорили к смерти за военные преступления и преступления против человечности. Позже Эйтан создал партию пожилых людей, избрался в парламент и стал министром по делам пенсионеров.