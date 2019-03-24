Z Архив новостей новости
5 11 6 1077
15:33, 24 марта 2019

В Израиле умер разведчик, который захватил нациста Адольфа Эйхмана. Рафаэлю Эйтану было 92 года

Премьер Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования и назвал его героем разведки. В 1960 году агенты подразделения Эйтана нашли в Аргентине Адольфа Эйхмана, который в гестапо руководил уничтожением евреев. Нацист был доставлен на суд в Израиль, где его приговорили к смерти за военные преступления и преступления против человечности. Позже Эйтан создал партию пожилых людей, избрался в парламент и стал министром по делам пенсионеров.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Мы не уйдем отсюда»: Протесты в Белграде Вучич пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков и назвал лидеров протеста олигархами и фашистами…

5 170 6 35565 17.03
Kфото, белград, протесты, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 276 6 30858 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жить без страха Да, это труднодостижимая цель, в мире мало стран, где этого удалось в значительной мере добиться. Но именно к этому нужно стремиться, и, без всякого сомнения, в России можно это достичь…

5 87 6 6546 11:18
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 480 6 64780 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 489 6 47957 21.03
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 247 6 28185 17.03
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 173 6 19239 21.03
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Кто считает, что «Крымнаш», российский, что вопрос закрыт  — ну, значит, вопрос закрыт…

5 74 6 14950 17.03
#слушать 48:40 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, передачи, видео
Блоги

«Всем тяжело тут, зачем что-то просить?» Односельчане затравили 12-летнюю девочку, в письме попросившую помощи у Путина…

5 379 6 71448 17.03
Kобщество, путин, регионы, события
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Караджич не более преступник, чем западные лидеры Их задача была развалить Югославию, развалить Балканскую федерацию. Потому что в ЕС не должно быть других федераций, кроме европейского Союза…

5 60 6 7453 21.03
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 312 6 45090 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 169 6 24496 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Кусок эфира

Людмила Нарусова: Я за патриотизм, но без военного привкуса Я не считаю, что это лучшее воспитание детей, патриотическое в том числе — учить детей метать гранаты…

5 67 6 10396 22.03
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Россия: не Восток — и не Запад? Восточные ценности – не наши, на уровне мировосприятия и потому безоговорочно, в чем на свежем примере лишний раз и довелось убедиться. Западные? С ними сложнее…

5 33 6 5207 22.03
Kполитика, казахстан, рф, мнения
Блоги

+ Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче В результате устроенной стрельбы в мечетях погибли 50 человек…

5 35 6 5775 19.03
Kтеракты, общество, новая зеландия, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Алексашенко: Крым – темная полоса в российской истории Россия, оставаясь страной-агрессором, страной, которая удерживает часть территорий чужих, не имеет шанса присоединиться к Европе. И вот этот водораздел будет расти…

5 252 6 41517 19.03
Kкрым, рф, украина, передачи, события

Популярное за неделю

Новости

фото Reuters В составе экипажа круизного лайнера, с которого эвакуируют людей в Норвегии, оказалось трое россиян Спасательная операция продолжается…

5 12 6 29851
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отчаявшись заслужить уважение, власть решила к нему принудить. Ей бы все-таки следовало ограничиться тем легким харассментом, которым она занималась до этого времени и не идти на прямое изнасилование…

5 63 6 99017 20.03
#слушать 50:31 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 247 6 28160 17.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Отвечаю Максиму Галкину Максим, вы подаёте дело так, будто Соловьёв — звезда наподобие Опры. Это не так…

5 389 6 320153 22.03
Kполитика, телевидение, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

+ Куда идет Россия? Куда идет Россия? Политический прогноз на 2019-2020 годы…

5 149 6 145246 20.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7709108
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3956938

Сегодня в эфире