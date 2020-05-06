Владимир Путин узнал о решении Нурсултана Назарбаева уйти в отставку за несколько часов до официального оглашения

Лидер Казахстана позвонил российскому коллеге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, не исключено, что вскоре начнется подготовка к переговорам между российской стороной и новым руководством Казахстана, — передает РИА. Президентом республики стал давний соратник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет сохранил своих руках рычаги власти. Он остается лидером нации и главой совета безопасности с широкими полномочиями.