Госдепартамент США осудил приговор в России украинцу Павлу Грибу. В ведомстве потребовали его немедленно освободить. С аналогичным призывом в пятницу выступил Евросоюз. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего Павла Гриба к шести годам колонии по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, он склонял знакомую устроить взрыв в школе в Сочи. Сам Гриб отрицает все обвинения. Его задержали в Белоруссии.