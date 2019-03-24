В Оренбурге силовики сорвали концерт петербургской группы «Црвених Цветова»

Об этом вокалист коллектива, играющего в стилях гаражный рок и пост-панк, рассказал телеканалу «Дождь».

Перед концертом в клубе в Оренбурге появился мужчина в штатском. Он сказал, что хочет якобы просто посмотреть, что здесь происходит». Как позже оказалось, это был сотрудник правоохранительных органов. В середине концерта, хедлайнером которого была пост-панк команда из Петербурга «Црвених Цветова», в клубе отключили свет. Возник сотрудник с собакой, музыкантов попросили выйти из гримёрки. Силовики начали искать в помещении клуба наркотики. «Найдём большой мешок потом не говорите, что не ваш», — привёл в эфире телеканала «Дождь» слова одного из силовиков вокалист группы Михаил Золотарёв. Из клуба вывели несовершеннолетних и людей без паспортов. Мужчина, который приходил перед концертом, остался внутри. Когда музыканты уезжали из клуба за ними по словам вокалиста группы следовала машина с сотрудником в штатском. От неё удалось оторваться. Концерт в Оренбурге стал последним в туре петербургской группы. До этого «Црвених Цветова» выступили в том числе в родном городе, а также «16ти Тоннах» в Москве. Группа появилась 3 года назад, в её репертуаре в том числе есть кавер-версия песни «Гражданской Обороны» «Сквозь дыру в моей голове». Одну из песен музыканты записали с вокалистом панк-группы «Последние танки в Париже» Алексеем Никоновым.

В прошлом году силовики не раз срывали или запрещали концерты ряда исполнителей, включая рэппера Хаски, электронного дуэта «IC3PEAK», певицы Монеточки и группы «Френдзона».