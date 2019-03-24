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15:00, 24 марта 2019

Власти США предварительно одобрили программное обновление для «Boeing 737 МАХ»

Изменения коснулись автоматизированной системы, предотвращающей сваливание самолета на крыло.

Электронная система MCAS, которая помогает пилотам «Boeing 737 МАХ» корректировать положение лайнера на основании показаний датчиков, должна стать «менее агрессивной и более контролируемой экипажем». Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание напоминает, что по предварительным данным именно эта система могла стать причиной крушения двух самолетов за последние полгода. Вероятно, неправильную работу вызвал неисправный датчик. Отмечается, что обновленном виде MCAS не будет подавлять остальное оборудование в кабине. Она сможет опустить носовую часть лайнера лишь один раз на десять секунд, если ему угрожает крен на сторону и потеря высоты.

Система MCAS была разработана специально для моделей «Boeing 737 МАХ», которые являются модификацией предыдущего поколения лайнеров. Компания поставила на новые воздушные суда более тяжелые двигатели, которые повлияли на аэродинамику. Автоматика была призвана бороться с этим недостатком и предотвращать сваливания самолета на крыло.

В компании «Эфиопские авиалинии», чей «Boeing 737 MAX» разбился в начале месяца, утверждают, что экипаж выполнял все предписания производителя при пилотировании лайнера.



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