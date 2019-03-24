В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп

В клубе отключили свет в середине выступления. Люди в масках и с оружием оцепили выход. Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу «Дождь» вокалист петербургской группы «Црвених Цветова» Михаил Золотарев. По его словам, когда музыканты уехали, за ними следовал автомобиль с сотрудниками в штатском, но участники группы оторвались на одном из перекрестков. В прошлом году по всей России массово отменяли концерты молодых музыкантов.