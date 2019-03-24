Власти Новой Зеландии запретили хранить и распространять манифест обвиняемого в недавнем теракте

В агентстве по классификации кинофильмов и книг отметили, что этот манифест пропагандирует насилие и содержит обоснование актов невероятной жестокости, в том числе, убийств детей. Теперь местные жители и СМИ обязаны удалить из своих страниц в интернет копии манифеста и ссылки на него. В убийстве 50 человек в мечетях обвиняется Брентон Таррант, который перед нападением разослал политикам свой манифест.