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14:30, 24 марта 2019

Власти Новой Зеландии запретили хранить и распространять манифест обвиняемого в недавнем теракте

В агентстве по классификации кинофильмов и книг отметили, что этот манифест пропагандирует насилие и содержит обоснование актов невероятной жестокости, в том числе, убийств детей. Теперь местные жители и СМИ обязаны удалить из своих страниц в интернет копии манифеста и ссылки на него. В убийстве 50 человек в мечетях обвиняется Брентон Таррант, который перед нападением разослал политикам свой манифест.



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