Признание незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину никак не повлияет на иск к ЦИКу в Верховный суд

Мещанский суд признал незаконным передачу мандата КПРФ в Госдуме к Павлу Грудинину. Это никак не повлияет на иск коммунистов к ЦИКу в Верховном суде. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель юридической службы ЦК партии Вадим Соловьев.

«Мы уже подали заявление в Верховный суд. Мы там обжалуем действия Центральной избирательной комиссии, которая должна была принять решение о передаче мандата Павлу Грудинину, а не выходить за рамки своих полномочий, потому что вопросы о счетах может рассматривать только Госдума, когда Грудинин станет депутатом», — сказал он.

По словам В.Соловьева, исковое заявление, которое рассматривал Мещанский суд, касалось несколько иной ситуации.

«Заявитель решил, что передача мандата произошла в московскую группу, где он стоит выше Грудинина, поэтому по закону должны были, как он считает, получить либо его согласие, либо отказ. Но это было бы правильно в той ситуации, если бы в подгруппе, а не в основной части федерального списка освободился мандат, то есть это разные процедуры», — пояснил он.

По мнению В.Соловьева, Мещанский суд в данном случае руководствовался некими политическими мотивами.

«Меня удивило это решение Мещанского суда по этому вопросу. Нужно хорошо понимать, что по политическим делам у нас выносятся чисто политические решения», — отметил он.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать П.Грудинину мандат скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Центризбирком на заседании 21 марта отказал в передаче мандата депутата Госдумы Грудинину. Как сообщили в ЦИК, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов.