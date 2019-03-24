В Ростовской области школьница родила в туалете детской больницы и сразу избавилась от новорожденного

Ребенка нашли мертвым в пакете рядом с мусорным ведром.

В Волгодонскую городскую больницу 16-летнюю пациентку привезли с подозрением на проблемы с почками. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию следствия, при поступлении в клинику девушка не сообщила врачам, что беременна. На следующий день ей назначили осмотр, а вечером школьница родила. По информации местных изданий, все произошло в туалете. Якобы новорожденный ребенок упал в унитаз и не подавал признаков жизни, поэтому девушка спрятала тело в пакет и завязала шнурком.

Позже пациентка пожаловалась на кровотечение, а врачи заметили, что у нее подозрительно «мягкий живот». Спустя пару часов уборщица обнаружила в туалете мертвое дитя.

Как выяснилось, отцом погибшего стал 17-летний друг школьницы. Сообщается, что ни он, ни другие знакомые и родственники девушки, якобы не знали о ее беременности. При невысоком росте она весила около 100 килограммов и всегда носила просторные вещи, скрывающие фигуру.

По некоторым данным, школьница проживает в благополучной семье и на учете в полиции никогда не состояла.