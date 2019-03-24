В Таиланде завершилось голосование на первых за семь лет парламентских выборах. Первые результаты появятся через несколько часов. При этом официальные итоги голосования будут объявлены только 9 мая. Нынешние выборы стали первыми после военного переворота, который произошел в 2014 году. По оценке аналитиков, основная борьба за пост премьера развернулась между военными и сторонниками свергнутого премьера Таксина Чиннавата.