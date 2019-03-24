В Казани оштрафован активист «Открытой России» за участие в сентябрьской акции против пенсионной реформы. Полицейские составили административный протокол на Никиту Храмова полгода назад, и его отпустили. Накануне активист был задержан во время круглого стола, посвященному закону об автономном интернете. Ночь он провел в отделении полиции. Как сообщила местному проекту «Радио Свобода» юрист правозащиты «Открытой России» Эльзя Нисанбекова, Храмов оштрафован на 10 тысяч рублей.