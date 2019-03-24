Барбара Стрейзанд извинилась за высказывания о героях фильма, назвавших себя жертвами домогательств Майкла Джексона

Американская певица сделала это после шквала критики и обвинений в оправдании педофилии.

Американская певица Барбара Стрейзанд признала, что ей нужно более тщательно выбирать слова и попросила прощения у Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака. Главные герои документального фильма «Покидая Неверленд» утверждают, что в детстве неоднократно подвергались домогательствам со стороны певца Майкла Джексона на его знаменитом ранчо. Стрейзанд пришлось извиняться за слова, сказанные в интервью газете Times. Она озвучила, что оба мальчика были счастливы оказаться в обществе музыканта и отметила, что трагедия, произошедшая с ними, их не убила. После этих слов на Стрейзанд обрушилась волна критики.

В поддержку Джексона высказалась другая американская певица Даяна Росс. Она не стала давать оценку обвинениям, выдвинутым против поп-короля, написав лишь, что верит и не сомневается в том, что Майкл Джексон был и является значительной, невероятной силой для нее и многих других. «Остановитесь во имя любви» — приписала певица в конце своего сообщения в твиттере.

После выхода фильма «Покидая Неверленд» семья Майкла Джексона подала в суд на телеканал HBO. Его обвиняют в нарушении договора, по которому вещатель обязывался не порочить честь и достоинство певца.