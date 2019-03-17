Решение Мещанского суда Москвы никак не повлияет на иск КПРФ к Центризбиркому в Верховном суде

Это сказал «Эху» глава юридической службы компартии Вадим Соловьев. По его словам, столичный суд, который признал незаконным передачу думского мандата Павлу Грудинину, руководствовался некими политическими мотивами.

Ранее на этой неделе коммунисты подали жалобу в Верховный суд на отказ ЦИКа передать думский мандат скончавшегося академика Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты от партии Павлу Грудинину. В Центризбиркоме заявили, что бизнесмен вовремя не закрыл иностранные счета.