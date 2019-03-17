С круизного лайнера, который попал в сильный шторм у берегов Норвегии, эвакуировано больше 450 человек

Это около трети от всего количества людей на борту судна.

Спасатели эвакуировали людей всю ночь, несмотря на сильный шторм. Пассажиров вывозили на трёх вертолётах. В эвакуации в Норвежском море также участвовало несколько небольших судов. С круизного лайнера Viking Sky, у которого вчера отказали двигатели, спасли пока далеко не всех. Несколько человек серьёзно пострадали, около 20 в общей сложности понадобилась помощь медиков. О том, что происходило ещё несколько часов назад на судне с сотнями пассажиров, можно судить по видео, размещённых в интернете. На круизном лайнере очень сильная качка: корабль резко кренится в разные стороны, мебель и другие предметы перемещаются от одного борта к другому. Сверху падают элементы декоративного потолка. На другом видео пассажиры в спасательных жилетах ждут эвакуации, под ногами у них плещется вода. Почти 400 человек доставлены в безопасное место. Но на судне почти ещё остается более 900 человек, они ждут помощи. Основная часть пассажиров круизного лайнера граждане Великобритании и США. Многим людям нужна помощь психологов, отмечает агентство Reuters. Женщины и особенно дети перепуганы тем, что происходит на судне и сильным штормом. Экипаж состоит из представителей разных стран, в том числе четырёх россиян, сообщили в посольстве нашей страны в Норвегии. Ещё ночью лайнер стоял на якоре примерно в пяти километрах от береговой линии. По последним данным все двигатели кроме одного удалось запустить, и корабль направился в норвежский порт Молде. Туда его буксируют при помощи двух судов.

Ситуация с лайнером «Вайкинг Скай»могла быть губительной для судна, — сказал «Эху» председатель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Курдин добавил, что даже сейчас ситуация может перейти в критическую.

Эвакуацию людей на время приостановили. Капитан решает будет ли он продолжена, сообщает Норвежское телеграфное бюро.