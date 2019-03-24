Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сам Алексей Севастьянов сообщил в Фейсбуке. По его словам, он намерен обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, Севастьянов, который покинул пост омбудсмена в 2015 году, в 2016-м представил чиновникам подложный договор о приобретении скота. Это было в рамках конкурса о получении гранта в 3 миллиона рублей.