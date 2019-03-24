Жителям Казахстана разрешили не менять документы из-за переименования столицы

Как сообщили в Минюсте, указания прежнего названия в договорах купли-продажи, а также в свидетельствах о смерти, рождении и заключении/или расторжении брака не сделает их недействительными.

Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан, в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, который на этой неделе передал свой президентский пост.