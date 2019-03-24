Барбара Стрейзанд извинилась перед героями фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

Актриса и певица сказала, что чувствует угрызения совести. По ее словам, она никоим образом не хотела отрицать то, что двое мужчин, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Джексона, в детстве перенесли настоящую травму. Ранее Стрейзанд в интервью британской газете «Таймс» сказала, что оба мальчика были счастливы оказаться в обществе певца, и что трагедия их не убила. После этого в США актрису обвинили в оправдании педофилии.