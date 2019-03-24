В Таиланде проходят первые за восемь лет парламентские выборы

За пост премьер-министра страны борются почти 70 кандидатов.

Выборы в нижнюю палату парламента в Таиланде проходят при высокой явке. Как ожидается в отдельных городах страны, в том числе и в столице Бангкоке, она составит около 80 процентов. По сообщениям тайской газеты «Нейшн», в ряде провинций за час до открытия избирательных участков к ним выстраивались очереди. В числе первых проголосовал действующий премьер, генерал Прают Чан-Оча. Он – один из руководителей переворота 2014 года, в ходе которого к власти пришло военное правительство, которое ввело чрезвычайное положение. Тогда был введен запрет на регистрацию новых партий, который сняли лишь в этом месяце.

В числе фаворитов кампании некоторые эксперты называют сторонников действующего премьера. Другие политические силы, которые также имеют высокие шансы на успех, – объединения, связанные с бывшим главой правительства страны Таксином Чинаватом.



Избирательные участки в стране закроются через час, а спустя еще несколько часов будут объявлены предварительные результаты голосования.