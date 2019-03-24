Полицейский задержан в Москве за вымогательство и участие в преступной группе

Об этом стало известно РБК. Задержание силовика подтвердили в столичной полиции.

Капитана полиции задержали сотрудники управления собственной безопасности МВД. По версии коллег он вымогал деньги у тех, кто принимает наркотики. В обмен обещал помочь избежать уголовного преследования. Задержанному силовику 45 лет, его имя не называется. Инспектор патрульно-постовой службы по Таганскому району Москвы действовал вместе с подельниками, сообщили РБК источники в столичном главке МВД и в территориальном отделе полиции. Факт задержания подтвердили в пресс-службе столичной полиции. Силовика из органов уволят и накажут в соответствии с законом. Его начальство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сказали в столичном главке МВД. Уголовное дело, в рамках которого задержали инспектора, ранее возбудили в отношении группы лиц. В неё входили в том числе и сотрудники полиции.

Ранее под стражей оказались двое полицейских из подмосковного Чехова, которых обвиняют в получении взяток. Они по версии следствия, не стали привлекать к уголовной ответственности местного бизнесмена за хулиганство в кафе после того он выплатил им в общей сложности 300 тысяч рублей.