Юристы Дональда Трампа попросили его воздержаться от заявлений до публикации итогов расследования Роберта Мюллера

Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на источник. По их сведениям, специалисты убеждают президента, что принципиально важно сначала узнать содержимое доклада, а потом его комментировать. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и предполагаемую связь Трампа с Кремлем. В пятницу Мюллер направил доклад в Минюст. Сообщается, что он не рекомендовал предъявлять каких-либо новых обвинений.