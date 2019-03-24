В Венесуэле серьёзно не хватает лекарств, признали в национальной федерации работников сферы здравоохранения

Оппозиция заявляла об этой проблеме ещё несколько лет назад.

Дефицит лекарств превысил 85 процентов. Инфраструктура ухудшилась, нет томографов, негде проводить исследования. Жители Венесуэлы лишены возможности получить бесплатное медицинское обслуживание, приводит местная газета Nacional слова секретаря Федерации работников сферы здравоохранения. Пациенты, которых привозят скорые в больницы, должны иметь деньги, отметил собеседник издания. Президент Николас Мадуро на днях заявил, что Венесуэла в ближайшее время на 70 процентов сможет обеспечить себя лекарствами. В том числе за счёт импорта. Политик, которого отказываются признать президентом США, страны ЕС и ряд других государств, анонсировал поставку препаратов из России. На следующей неделе в страну доставят несколько тонн лекарств. Их по словам Мадуро Каракас будет получать еженедельно. Он также заявил, что финансовые санкции США лишили его страну 5 миллиардов долларов, предназначенных для производства лекарств.

В Национальной ассамблее – парламенте Венесуэлы, который контролирует оппозиция, о кризисе в сфере здравоохранения говорили ещё 3 года назад. Однако тогда власти уверяли, что перебоев с лекарствами нет.

Власти Венесуэлы препятствуют поставке в страну посылок с гуманитарной помощью, в которую среди прочего входят и лекарства.