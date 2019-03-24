В подмосковных Котельниках прошел сход против сноса малоэтажного квартала

Жители города пожаловались на то, что их хотят расселить за десятки километров от нынешнего места проживания.

Участники схода – в основном это жители микрорайона Белая Дача — говорят, что экспертиза, проведенная строительной компанией ПИК, признала их малоэтажные дома аварийными. Об этом пишет интернет-издание «МБХ Медиа». По словам активистов, под снос ради новых многоэтажных комплексов могут попасть 57 таких домов. При этом жители Котельников утверждают, что им предлагают переселиться либо в отдаленные микрорайоны, как, например, Красная Горка в Люберцах, либо в другие подмосковные города – Химки и Мытищи. Кроме того, участники схода пожаловались на то, что в открытом доступе нет ни списков сноса, ни графиков переселения. Чиновники местной администрации же не отвечают на вопросы, добавляют жители Котельников. При этом, как отмечается, частично малоэтажный квартал уже начал сноситься, и в одном из мест уже возводится многоэтажный дом. В то же время, уверяют активисты, кто проводит строительные работы, неизвестно.

Сколько человек участвовало в сходе в Котельниках, не уточняется.