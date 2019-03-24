Неясной остается перспектива иска КПРФ в Верховный суд с жалобой на действия Центризбиркома

Мещанский суд Москвы счел незаконным действия партии, решившей передать депутатский мандат Павлу Грудинину.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего кандидата в депутаты от КПРФ Бориса Иванюженкова и признал незаконным передачу мандата Павлу Грудинину. Как пишет РБК, это было мотивированно тем, что партия не соблюла принцип очередности. В списке региональных кандидатов по Московской области Иванюженков значился под номер 6, а Грудинин под номером 9. Таким образом, суд счел действия КПРФ незаконными.

Это решение ставит под вопрос судьбу другого иска. Партия подавала в Верховный суд на Центризбирком, который отказался передать мандат Грудинину, однако теперь оснований для жалобы нет – сказал РБК собеседник, близкий к ЦИК.

Вчера на протестной акции КПРФ в Москве лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал распустить Центризбирком из-за «грубых нарушений правил и законов». Решение Мещанского суда он пока не прокомментировал.

В споре между ЦИК и КПРФ решается судьба мандата умершего депутата Госдумы физика Жореса Алферова.