Это связано с провалом соглашения о выходе страны из Евросоюза. На этом фоне сотни тысяч людей в Лондоне вчера потребовали провести новый референдум по брекситу.

Британские министры планируют добиться отставки премьера, пишет газета Санди таймс. Терезу Мэй хотят временно заменить другим главой правительства. По информации издания место Мэй может занять глава секретариата кабмина и фактически её заместитель Дэвид Лидингтон. Он против выхода страны из Евросоюза. По данным BBC, соглашение о брексите, предложенное Мэй, парламент Британии может поддержать только в случае её обещания оставить кресло премьера. Об этом журналистам телерадиокорпорации рассказали высокопоставленные члены Консервативной партии, к которой принадлежит и Мэй. Её отставку называют неизбежной даже её ближайшие соратники. На фоне неясности со сроками выхода Британии из состава ЕС в Лондоне вчера прошла массовая демонстрация с требованием нового референдума по брекситу. В шествии участвовал столичный мэр Садик Хан. По словам организаторов, акция собрала больше миллиона человек. Люди несли флаги ЕС, а один из плакатов гласил: «Путин любит брексит».

52 процента британцев ранее поддержали выход из страны из Евросоюза, 48 были против. Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта. Но парламент дважды отказался одобрить проект соглашения по брекситу, предложенный Терезой Мэй.